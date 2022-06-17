Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 17 июня сообщил телеканал Sky News.

«Борис Джонсон нанес второй неожиданный визит в Киев, чтобы встретиться», — указал британский телеканал.

Сам премьер-министр подтвердил в Twitter, что прибыл в Киев и рад вернуться, прикрепив к сообщению свою фотографию с украинским лидером.

В свою очередь глава офиса Зеленского отметил, что Джонсон уже обсудил с украинским руководством поставки Киеву тяжелого вооружения и систем противовоздушной обороны (ПВО).

По информации Sky News, Джонсон должен был выступить в пятницу с речью в Донкастере на востоке Англии, однако в последний момент было сообщено об отмене его участия в мероприятии.

В свою очередь за день до нового визита Джонсона на Украину, 16 июня, Киев посетили другие европейские лидеры — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и генеральный канцлер Германии Олаф Шольц, где они также встретились с Владимиром Зеленским. По итогам переговоров французский лидер заявил, что Запад не будет поставлять Киеву штурмовые самолеты и танки.

Как прокомментировал данный визит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям», сейчас важны любые усилия, которые могли бы подтолкнуть Киев «в сторону от того состояния режима, который сейчас есть на Украине». Предпочтительным путем должен являться политико-дипломатический путь урегулирования.

Предыдущий визит Джонсона в Киев состоялся 9 апреля. Встреча, на которой он обсудил в Зеленским вопросы оборонной помощи, проходила тет-а-тет.

2 апреля газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы. По словам собеседника издания, Джонсон заверил украинского лидера, что тот получит всё, что запрашивает, если это есть у Великобритании.

24 марта Джонсон сообщил, что Великобритания рассмотрит возможность отправки танков и самолетов на Украину в ответ на просьбу Зеленского.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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