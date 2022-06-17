Песков прокомментировал визит Макрона, Шольца и Драги в Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» 17 июня прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.

Он заявил, что сейчас важны любые усилия, которые могли бы подтолкнуть Киев «в сторону от того состояния режима, который сейчас есть на Украине».

«Всё-таки они несмотря на то, что они (Макрон, Шольц и Драги. — Ред.) участники единой машины, участники коллективного Запада, но всё-таки они понимают всю необходимость не прекращения диалога. Особенно президент Макрон, мы высоко ценим его качества и его последовательную позицию относительно того, что несмотря на существующие фундаментальные разногласия на данный момент всё-таки предпочтительным путем должен являться политико-дипломатический путь урегулирования. И Макрон последовательно проводит эту линию. И это весьма импонирует в том числе и нашему президенту», — подчеркнул Песков.

16 июня Макрон, Драги и Шольц посетили Украину, где встретились с президентом страны Владимиром Зеленским. По итогам переговоров французский лидер заявил, что Запад не будет поставлять Киеву штурмовые самолеты и танки. Также он не исключил своего возможного визита в Россию.

На следующий день после визита европейских лидеров Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. При этом Макрон, Шольц и Драги поддержали предоставление Украины статуса кандидата в Евросоюз.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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