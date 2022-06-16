Макрон не исключил своего возможного визита в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию в ближайшей перспективен, но для него должны быть созданы предварительные условия. Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу TF1, отрывок из которого был размещен в Twitter-аккаунте TF1Info.

«Это предполагало бы предварительные условия... Но я ничего не исключаю», — так он прокомментировал вопрос о возможности поездки в Москву.

Ранее в тот же день стало известно о визите Макрона совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в Киев. По результатам встречи европейские лидеры сообщили о том, что поддержат заявку Украины на получение статуса кандидата в члены Европейского союза. Кроме того, Макрон также добавил, что Париж планирует поставить Киеву еще шесть самоходных 155-миллиметровых гаубиц «Цезарь» в дополнение к ранее отправленным 12 самоходным артиллерийским установкам.

Как заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, возможный прием Украины в Евросоюз вызывает беспокойство. По его словам, в последнее время характер деятельности Евросоюза достаточно заметно поменялся. Прием Киева в ЕС — это акция, продиктованная антироссийскими устремлениями, указал сенатор.

Переговоры визит европейских лидеров в Киев также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который сообщил, что политики, вероятно, обсуждали вопрос поставок украинского зерна на рынок ЕС и выразил надежду российской стороны, что поддержка Украины блоком не будет заключаться лишь в накачке Украины оружием.

Накануне Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня. Президент Франции также сообщил, что сказал Зеленскому, что европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава.

3 июня Макрон отметил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.