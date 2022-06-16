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Косачев оценил возможное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

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Фото: РИА Новости
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Возможный прием Украины в Евросоюз (ЕС) вызывает беспокойство. Об этом «Известиям» в четверг, 16 июня, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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«Я смотрю на эту перспективу [вступление Киева в ЕС] с большой обеспокоенностью в силу того, что в последнее время характер деятельности Евросоюза достаточно заметно поменялся. Если изначально ЕС задумывался как интеграционная структура, то сейчас он превращается в организацию, которая стремится выйти за пределы своей компетенции, пытаясь влиять на процессы за своими рубежами с позиции своих интересов и с использованием силового инструментария — экономического, политического и в будущем, возможно, военного. Прием Киева в ЕС — это акция, продиктованная антироссийскими устремлениями», — сказал сенатор.

Заявку на членство в ЕС президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля, через четыре дня после того, как Россия начала свою военную спецоперацию. Вслед за Украиной, 3 марта, заявки на членство подали другие две страны, которые тоже давно стремятся в ЕС, — Грузия и Молдавия.

Свою оценку перспектив Украины Еврокомиссия планирует опубликовать 17 июня.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Приемное разделение: готов ли ЕС дать Киеву статус кандидата»

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