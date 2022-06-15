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Макрон предупредил Киев о необходимости диалога с Москвой после прекращения огня

Президент Франции Макрон: Киеву придется вести переговоры с Москвой после установления режима прекращения огня
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Фото: Yoan Valat/Pool via REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня заявил, что властям Украины придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня.

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«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президенту Украины [Владимиру Зеленскому] и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией», — сказал он во время визита в Румынию.

Французский лидер подчеркнул, что в этот день европейцы также будут сидеть за столом этих переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.

Макрон также сообщил, что сказал Владимиру Зеленскому, что европейцы делят один континент, Россия была, есть и будет его частью, это сильная держава.

«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским <…> и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия — сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», — сказал политик.

3 июня Макрон отметил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать. Тогда же президент Франции рассказал, что с декабря провел в переговорах с президентом России Владимиром Путиным более 100 часов.

О необходимости диалога с Россией ранее заявляли и в МИДе Французской Республики. Новая глава ведомства Катрин Колонна 30 мая сказала, что Париж поддерживает диалог с Москвой, чтобы работать вместе по конкретным вопросам.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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