Ускоренное поручение: для россиян откроют бюро помощи за границей

За границей могут появиться специальные сервисные бюро, призванные упростить россиянам решение консульских вопросов, например оформление паспортов, нотариальных актов, справок. Это касается и постоянно проживающих за рубежом, и туристов. Соответствующую инициативу МИДа одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Документ уже внесен в Госдуму. Открытие бюро должно понизить нагрузку на дипломатов, особенно в недружественных странах, где пришлось сократить персонал посольств, указано в пояснительной записке к проекту. Сейчас в наиболее загруженных консульствах очереди на подачу документов приходится ждать несколько недель, а то и месяцев.

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Сервисные бюро, призванные ускорить и упростить россиянам решение консульских вопросов, могут появится в посольствах России за рубежом. С подобной инициативой выступил МИД РФ, а правительственная комиссия по законопроектной деятельности ее одобрила, сообщил «Известиям» член этой комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Сотрудники бюро помогут правильно подготовить документы для подачи в консульство, например, когда необходимо получить новый паспорт, легализовать, истребовать, нотариально заверить какие-то документы и т.д.

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— Сейчас за рубежом постоянно проживает порядка 10 млн наших соотечественников. При этом в консульском содействии нуждаются не только они, но и те, кто временно выезжает в другие страны, — подчеркнул Владимир Груздев.



9 июня соответствующий проект закона зарегистрирован в Госдуме, «Известия» с ним ознакомились. Готовить документ к рассмотрению будет комитет ГД по международным делам, первое чтение пройдет в июне, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Если парламент поддержит инициативу, при МИДе создадут учреждение, которое, в свою очередь, сможет открывать свои филиалы за границей. На первых порах таким правом предлагается наделить управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, рассказал Владимир Груздев.

Список стран, где откроются сервисные бюро, утвердит МИД. При этом они будут действовать в рамках внутренних законов государств. То есть сотрудники бюро не будут иметь дипломатического статуса.

— Это исключит необходимость получения какого-либо специального согласия от иностранных властей на открытие таких представительств , — заключил юрист.

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Наиболее близкая аналогия — действующие в России визовые центры иностранных государств. Юридически они не имеют никакого отношения к консульствам, но помогают им в оформлении документов и снимают значительную часть нагрузки. Так и российские сервисные бюро будут открываться при наиболее загруженных дипломатических представительствах и консульских учреждениях России в других странах.

— Это поможет снизить нагрузку на сотрудников консульства, что в условиях сокращения дипломатического персонала российских посольств из-за международной обстановки становится особо актуальным. А процесс оказания консульских услуг станет для граждан более быстрым и удобным, — отметил Владимир Груздев.

«Известия» направили запрос в МИД России с просьбой объяснить целесообразность открытия сервисных бюро и указать, в каких странах их следует открыть в первую очередь.

Нехватка кадров

Из-за того что штат сотрудников дипломатических представительств и консульств не увеличивается, объем работы в некоторых учреждениях кратно превышает нормативы трудозатрат, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Прежде всего это касается консульств в тех странах, где проживают крупные диаспоры соотечественников, а также в государствах, популярных у российских туристов.



«В отдельных случаях сроки записи граждан на прием к консулу могут достигать нескольких недель или месяцев» , — говорится в документе.

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Кроме того, за последнее время иностранные государства, по данным СМИ, выслали более 400 российских дипломатических сотрудников разного ранга. Сильнее всего сократилось число российских дипломатов в США, Польше, Германии, Словакии, сообщал ранее РБК.

Именно в этих недружественных странах целесообразно открыть дополнительные бюро помощи россиянам, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Конечно, сейчас число проблем, с которыми россияне сталкиваются за границей, возрастает, в том числе из-за русофобии. Кроме того, сервисные бюро пригодились бы и в странах, где проживает большое количество наших соотечественников. Есть несколько путей решения этой проблемы. Один из них — расширенная дистанционная поддержка наших граждан за рубежом. Не в каждой стране есть возможность открыть бюро, а цифровые технологии могут помочь абсолютно всем россиянам, находящимся за границей, быстрее решать проблемы с документами, — отметил он.

Этой же точки зрения придерживается и зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

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— За два года пандемии цифровые платформы стали неотъемлемой частью работы всех государственных сервисов, и было бы разумно использовать их и для помощи российским туристам и эмигрантам. А сервисные бюро стоит открыть в странах СНГ, где проживают большие диаспоры наших соотечественников, — отметил эксперт.