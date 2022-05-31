Новая глава МИД Франции заявила о необходимости диалога с Россией

Новая глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в понедельник, 30 мая, заявила, что, чтобы передавать свою позицию и работать вместе по конкретным вопросам, необходимо поддерживать диалог с российскими властями.

«Необходимо сохранять диалог [с Россией]. Именно по этой причине президент республики [Эммануэль Макрон] поддерживает диалог с российским президентом [Владимиром Путиным] <...> Этот канал диалога не только полезен, но и, без сомнения, необходим, чтобы иметь возможность передавать нашу позицию и работать вместе по конкретным вопросам», — сказала Колонна в интервью телеканалу LCI.

Бывший посол Франции в Лондоне Катрин Колонна стала главой МИД республики 20 мая. В понедельник, 30 мая, она прибыла с визитом на Украину. В рамках визита она указала на отсутствие условий для российско-украинского диалога и выразила обеспокоенность ситуации вокруг Украины. Так, дипломат стала первым членом французского правительства, посещающим Украину с начала российской специальной военной операции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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