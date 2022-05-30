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МИД Франции заявил об отсутствии условий для диалога России и Украины

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Фото: commons.wikimedia.org
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Для возможности начала диалога между властями России и Украины не созданы условия. Такое мнение выразила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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«Мы считаем, что однажды должен быть установлен диалог (между Россией и Украиной. — Ред.), однако пока условия для него не созданы. Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия. Необходимо продолжать переговоры, для того чтобы это стало возможным», — сказала Колонна в интервью телеканалу LCI.

По ее словам, Франция обеспокоена ситуацией на Украине, в связи с чем намерена «усилить свои дипломатические старания» для ее разрешения.

27 мая представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российско-украинские переговоры сейчас заморожены в соответствии с линией, которую избрала украинская сторона, что «абсолютно контрастирует с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского», которые он сделал на G20, когда говорил о том, что его стране нужны переговоры с Россией.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

В тот же день советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления переговоров Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. По его словам, ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

За день до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня. Незадолго до этого он также сообщал, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

22 апреля президент РФ Владимир Путин указал на то, что вероятность прямого контакта с Зеленским определяется результатами переговоров делегаций двух стран. При этом еще тогда глава российского государства подчеркнул, Киев в ходе переговоров проявляет непоследовательность и неготовность искать решения, которые одобрит каждая из сторон.

5 апреля Зеленский допустил, что не встретится с Путиным. При этом он отмечал, что необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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