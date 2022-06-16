Премьер Италии Драги, канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон прибыли на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли утром в четверг, 16 июня, в Киев. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По данным издания, европейские лидеры планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что они планируют обсудить военную помощь Украине, а также ее заявку на вступление в Евросоюз.

При этом, по данным итальянской газеты La Stampa, политики планируют обсудить с Зеленским другие вопросы — разминирование портов и разблокировку зерновых коридоров.

Известно, что Макрон, Шольц и Драги отправились на Украину минувшей ночью из Польши на поезде. СМИ распространили снимок, на котором все трое политиков сидят в одном вагоне, беседуя за столом.

О том, что Шольц, Макрон и Драги планируют в июне посетить Киев, стало известно 11 июня. Как отмечали источники в украинских и французских правительственных кругах, Берлин и Париж уже давно вели переговоры по поводу совместного визита. А идея взять с собой Драги принадлежит французской стороне.

До этого, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда побывал в Киеве с официальным визитом. Дуда стал первым главой иностранного государства, который выступил в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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