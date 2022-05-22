Президент Польши приехал на Украину выступить в Верховной раде

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с визитом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте польского лидера.

Как отметили в пресс-службе, целью приезда является запланированное на воскресенье, 22 мая, выступление в Верховной раде Украины.

Дуда станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

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Ранее, 13 мая, польский президент заявил, что международное сообщество должно принудить Россию выплатить Украине контрибуцию. По его словам, в данный момент поляки делают всё, чтобы помочь украинцам противостоять «российской агрессии».

1 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны обеспокоены не судьбой украинских граждан, а борьбой с Россией. При этом она выразила мнение, что Западу лучше в этой борьбе, если погибнет как можно больше украинцев.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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