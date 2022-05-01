Матвиенко заявила о безразличии Запада к судьбам украинцев

Запад обеспокоен не судьбой граждан Украины, а борьбой с Россией. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Им до Украины дела нет, им нет дела до украинцев, их не волнует судьба этого народа, этих людей. Вот чем больше украинцев погибнет — тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Матвиенко, за лживыми призывами к дипломатии Запад накачивает каждый день Украину новыми видами вооружений. По словам Матвиенко, нет предела возмущению такой политикой.

«Настолько лицемерно, что все маски уже сорваны, всё понятно, кто и чего хочет», — заключила Матвиенко.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Украине, что приводит к гибели людей. По ее словам, отправка оружия усугубляет ситуацию, дестабилизирует обстановку в регионе, что «ведет к большим и большим смертям».

В тот же день замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи рассказал, что Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель. До этого издание Express сообщило о планах страны поставить 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. В тот же день польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передала Киеву танки.

15 апреля Следственный комитет РФ заявил, что вооружение на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд государств принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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