В МИДе заявили об устроенной Западом «адской карусели» из поставок оружия Киеву

Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Украине. Об этом 27 апреля в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Поставки оружия Западом Украине приводят к гибели людей. Это не мирное военно-техническое сотрудничество, не обмен опытом. Это поставки оружия в зону конфликта для продолжения кровопролития», — сказала она.

Она назвала странной логику стран, отправляющих оружие Киеву. И отметила, что Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения.

В то же время, по ее словам, отправка оружия усугубляет ситуацию, дестабилизирует обстановку в регионе, что «ведет к большим и большим смертям».

«Они [западные страны] должны понимать, что именно это ведет к продолжению гибели людей. Тут надо разобраться, чем они мотивируются, если они в публичном пространстве говорят опять, что для них человеческая жизнь стоит на первом месте. Надо прекращать поставлять оружие», — отметила Захарова.

По ее словам, когда в зону военного конфликта поставлялось оружие другими государствами, у западных стран начиналась истерика и политики вводили санкции, чтобы этого не допустить, однако в ситуации с Киевом работает иная логика.

Накануне замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи рассказал, что Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель. До этого издание Express сообщило о планах страны поставить 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним.

В тот же день польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передала Киеву танки. Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил о передаче Польшей украинским властям вооружения на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд.

26 апреля телеканал CNN сообщил, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сказали, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн. При этом в США заявили о невозможности отслеживать поставленное оружие.

Западные страны продолжают отправлять оружие на Украину на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент Владимир Путин объявил 25 февраля. Россия осуждает такие действия. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения. В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

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