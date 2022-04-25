Польша передала Украине танки. Об этом в понедельник, 25 апреля, в эфире телеканала Polsat заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

На вопрос журналистов, передавала ли Варшава Киеву танки, премьер ответил согласием.

Остальных деталей он не уточнил.

23 апреля пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил о передаче Польшей украинским властям вооружения на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд.

3 апреля вице-премьер Польши Ярослав Качиньский завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

2 февраля власти Польши приняли постановление о помощи Украине, предусматривающее поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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