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В Польше заявили о готовности разместить в стране ядерное оружие США

Вице-премьер Качиньский заявил, что Польша открыта к размещению американского ядерного оружия
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Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский 3 апреля завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США.

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«Если США нас попросили бы о размещении в Польше атомного оружия, мы были бы открыты к этому. Это значительно бы усилило сдерживание Москвы», — отметил Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться».

Вице-премьер Польши призвал создать в стране оперативный командный центр НАТО, и это стало бы сигналом России о том, что руководящий уровень альянса сейчас имеется и на востоке.

Кроме того, он считает, что альянс должен поставлять Киеву больше оружия, о котором просит президент Украины Владимир Зеленский.

24 марта в видеообращении к членам саммита Североатлантического альянса президент Украины призвал НАТО оказать его стране военную помощь без каких-либо ограничений. В своем обращении он просил НАТО пересмотреть их отношение и «позаботиться о безопасности». Также просил предоставить Украине 1% самолетов и танков НАТО.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

28 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в сложившейся ситуации поставленные вооружения могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров. При этом прежде она также отмечала, что Украина уже нашпигована натовским оружием, а число западных инструкторов за последние месяцы многократно выросло.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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