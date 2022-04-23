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Власти Польши передали Киеву вооружение на сумму свыше $1,6 млрд

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Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд. Об этом в субботу, 23 апреля, написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на полученные от премьер-министра Матеуша Моравецкого данные.

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«Польша передала Украине военную технику на сумму около 7 млрд злотых, это более $1,6 млрд», — написал Мюллер, добавив, что это вооружение поможет спасти украинскую и польскую суверенность.

В пятницу, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

Тогда же министерство обороны Канады заявило о передаче Киеву тяжелой артиллерии. Совместно с США Оттава поставила гаубицы M777 и боеприпасы. Кроме того, Украине предоставлено значительное количество дополнительных противотанковых боеприпасов Carl Gustaf, запасы которых, как уточнили в ведомстве, будут пополняться.

21 апреля Испания отправила Украине в рамках военной помощи корабль с боеприпасами и военным снаряжением на 200 т.

20 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Кроме того, по информации Reuters, Норвегия по просьбе Киева отдала ВСУ 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль».

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения украинской армии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовало обострение ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрела со стороны украинских военных. Руководители республик обратились к РФ с просьбой о помощи.

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