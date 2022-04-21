Испания отправила Украине военную помощь весом 200 т

Испания отправила Украине в рамках военной помощи корабль с боеприпасами и военным снаряжением на 200 т. Об этом 21 апреля на пресс-конференции в Киеве сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Военно-морское судно «Изабель» уже находится на пути в Польшу. Корабль в том числе доставит грузовые машины и небольшие транспортные средства с военным снаряжением.

«Это самая крупная партия на сегодняшний день. Более чем в два раза больше, чем было отправлено ранее», — сказал Санчес.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся. При этом он усомнился в возможности успешного завершения российско-украинских переговоров. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы «российские силы были вынуждены покинуть свои позиции в Донецке и Луганске».

В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Кроме того, по информации Reuters, Норвегия по просьбе Киева отдала ВСУ 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль».

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Также СКР сообщил о полученных данных, согласно которым Киеву поставлено вооружение из 25 государств, 21 из которых являются странами НАТО.

В марте российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие. В то же время президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрела со стороны украинских военных. Руководители республик обратились к РФ с просьбой о помощи.

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