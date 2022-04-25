В США заявили о невозможности отслеживать поставленное на Украину оружие

США трудно отследить, что происходит с оружием, поставленным Украине. Об этом 25 апреля заявил американский министр обороны Ллойд Остин после визита в Киев.

«Затруднительно отследить, куда идут поставки. У нас нет никаких наземных сил (на Украине), поэтому нам сложно отслеживать», — сказал он.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что Украине будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

В этот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, поставка вооружения Киеву на $800 млн «не способствует поиску дипломатического решения».

20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По данным американского телеканал NBC, новый пакет помощи будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон отправил артиллерийские орудия, а также «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

До этого, 17 апреля, Украина получила новую партию оружия и техники от США. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Одновременно с этим Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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