Президент Польши призвал принудить РФ выплачивать Украине контрибуцию

Международное сообщество должно принудить Россию выплатить Украине контрибуцию. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество <...> принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда журналистам на пресс-брифинге в Таллине.

По его словам, в данный момент поляки делают всё, чтобы помочь украинцам противостоять «российской агрессии», пишет «Газета.Ru».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал свое мнение о необходимости уничтожения идеологии «русского мира» в статье для The Telegraph, опубликованной 10 мая. Он считает, что это якобы «чудовищная идеология». Польский премьер назвал «русский мир» раковой опухолью.

1 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны обеспокоены не судьбой украинских граждан, а борьбой с Россией. При этом она выразила мнение, что Западу лучше в этой борьбе, если погибнет как можно больше украинцев.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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