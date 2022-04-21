За словом шарман: на чем разошлись Макрон и Ле Пен перед финальной схваткой

После предвыборных дебатов Эммануэль Макрон лидирует в гонке за пост президента — теперь от Марин Ле Пен его отделяет более 10%. В отличие от их дуэли 2017 года, которая предопределила победу нынешнего президента, на этот раз кандидаты выступали на одном уровне: по оценке опрошенных «Известиями» экспертов, Марин Ле Пен учла прежние ошибки и держалась гораздо увереннее и спокойнее. И хотя Эммануэль Макрон наверняка пойдет на второй срок, говорят аналитики, его сопернице удалось показать: политическую сцену она покидать не планирует. Напротив, под ее началом «Национальное объединение» приобретает статус одной из ведущих оппозиционных сил во Франции.

Разговоры о насущном

Вечером 20 апреля в Париже прошли дебаты кандидатов в президенты Франции: действующий глава государства, основатель прогрессивистской партии «Вперед, Республика!» Эммануэль Макрон и лидер крайне правого движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен встретились лицом к лицу в студии канала TF1 и провели в дискуссии 2 часа 50 минут.

Модераторами выступили телеведущие Жиль Було (TF1) и Леа Саламе (France 2). Они контролировали регламент и задавали кандидатам вопросы. Темы дискуссии касались покупательной способности французов (за несколько недель до выборов этот вопрос стал центром предвыборной гонки), внешней политики, места Франции в Евросоюзе, пенсионного возраста, миграции, отношения к исламу и климатических изменений.

За словом шарман_1 Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат в президенты, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во время теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов во Франции Фото: TASS/EPA/LUDOVIC MARIN

Тема международных отношений возникла в самом начале — разговор шел в контексте конфликта на Украине. О том, как должна действовать Франция, кандидаты не спорили. Напротив, Марин Ле Пен согласилась практически со всеми шагами, которые Эммануэль Макрон предпринял за последние два месяца. Высказалась лишь против санкций Евросоюза в отношении российских энергоресурсов, на чем настаивает действующий президент, — такое решение она назвала «харакири для Европы».

Одним из самых острых моментов стал спор вокруг связей Марин Ле Пен с Россией. Соперник припомнил, что она стала одним из первых европейских политиков, кто признал вхождение Крыма в состав РФ (эту позицию она вновь подтвердила в нынешнюю избирательную кампанию). Напомнил он также и о кредите в €9 млн, который ее партия получила в 2014 году в Первом чешско-российском банке, близком, по словам Эммануэля Макрона, к российским властям.

«Вы говорите о своем банкире, когда вы говорите о России, вот в чем проблема, мадам Ле Пен. Вы зависите от российских властей, вы зависите от людей, связанных с российской властью», — заявил кандидат.

Его соперница заверила, что остается «совершенно и во всех отношениях свободной женщиной» и что в то время ни один французский банк не давал ее партии ссуду. «Это нечестно — мешать мне взять кредит во французских банках, а затем предъявлять мне претензии за то, что я обратилась к заграничным учреждениям», — сказала она, намекнув тем самым на то, что помехи шли со стороны Эммануэля Макрона в его бытность министром финансов (2014–2016). Ее оппонент этот намек отверг.

За словом шарман_2 Марин Ле Пен выступает перед своими избирателями в Аррасе Фото: REUTERS/Yves Herman

Одним из ключевых внешнеполитических вопросов стала роль Франции в Евросоюзе. В последние годы Марин Ле Пен отказалась от идеи вывести республику из ЕС — теперь она настаивает на реформе объединения. Эммануэль Макрон на это заявил, что идея «Европы разных наций» приведет к краху всего объединения. «Я уверен, что наш суверенитет национальный и европейский», — сказал он.

— Свое выступление на тему внешней политики Эммануэль Макрон всецело посвятил европейским вопросам. Он защищал принципы открытости, европейского строительства, будущего Франции как части Европы и будущего Европы как международного игрока, — пояснила «Известиям» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. — Марин Ле Пен вооружилась голлистской риторикой, наполнив ее абсолютно другим содержанием. В ответ на серьезные обвинения в ее адрес она напомнила Макрону о его предложении переформулировать отношения с Россией, упростив его мысль о балансе между Россией, Китаем и Западом.

Марин Ле Пен сказала, что, если европейцы не пересмотрят отношения с Москвой, есть риск, что РФ и КНР создадут очень тесный альянс — сверхдержаву, которая станет угрозой Западу. Фраза о такой сверхдержаве звучит крайне несерьезно, отмечает эксперт.

За словом шарман_3 Эммануэль Макрон во время своего визита в Сен-Дени Фото: Francois Mori/Pool via REUTERS

У некоторых аналитиков вызывает вопросы само содержание прошедших дебатов — было много разговоров о частных текущих проблемах, но ни слова о том, какой будет Франция через 5–10 лет.

— Эта странная избирательная кампания оставила за бортом вопросы о будущем страны, о том, как она будет отвечать на вызовы, которые вырисовались во время пандемии, — поделился с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев. — А вызовы уже ясны: деиндустриализация, падение устойчивости развития, уязвимость к различного рода шокам, экологический переход. С этой точки зрения нынешние дебаты были бессодержательны.

Не выиграл никто — победили оба

Пять лет назад, в 2017 году, между теми же кандидатами уже проходили дебаты. Тогда эксперты и избиратели единогласно признали: Марин Ле Пен в дискуссии проиграла, и именно то фиаско предопределило исход второго тура, лишив лидера «Национального объединения» шансов на президентство. В итоге Эммануэль Макрон набрал в два раза больше голосов, чем его соперница, — у него было 66,1% поддержки против 33,9% высказавшихся за Марин Ле Пен.

— В этом году нельзя сказать, что кто-то победил с каким-то разгромным счетом, — сказала Евгения Обичкина. — Не было момента, который бы развернул дискуссию и разочаровал зрителей в ком-то из кандидатов. Ле Пен была хорошо подготовлена — в том, что касается самообладания и поведения, она поняла, что большинство французов не приемлют резкого тона, непримиримости и перехода на истерику.

В этой дискуссии, отмечает эксперт, у Эммануэля Макрона изначально была не очень выигрышная позиция: он действующий глава государства, и потому ему пришлось защищать итоги своего президентства. Свою критику он сосредоточил на программных положениях Марин Ле Пен, сумев вызвать ее на разговор по вопросам, в которых он силен: управление, администрирование, экономика, цифры, показатели. В целом он позиционировал себя как уже опытного политика, приняв в отношении соперницы несколько менторский тон, обращает внимание Евгения Обичкина.

За словом шарман_4 Фото: Global Look Press/Julien Mattia

— Французские СМИ говорят, что дебаты вызвали меньший интерес, чем пять лет назад, — в этот раз их смотрели на 1 млн человек меньше, — отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. — В принципе все темы, которые интересуют французов, прозвучали. В первой половине дискуссии Макрон пытался как-то давить на Марин Ле Пен. Она, кстати, в отличие от 2017 года держалась довольно спокойно и доброжелательно. По экономическим вопросам увереннее выглядел действующий президент.

И хотя кандидаты на нынешних дебатах шли вровень, можно сказать, что в итоге преимущество осталось за Эммануэлем Макроном: по данным опроса института Elabe, которые приводит телеканал BFMTV, 59% зрителей сочли его более убедительным. Другие опросы общественного мнения показывают, что разрыв между двумя кандидатами растет в пользу действующего президента: по информации Французского института общественного мнения IFOP от 21 апреля, рейтинг Эммануэля Макрона составляет 55,5%, Марин Ле Пен — 44,5%.

В целом можно считать, что оба претендента по-своему выиграли, говорит Сергей Федоров: Эммануэль Макрон подтвердил свои перспективы переизбраться, а Марин Ле Пен показала, что сходить с политической сцены не собирается и ее партия имеет статус одной из главных оппозиционных сил. Нет сомнений, что во втором туре (пройдет 24 апреля) лидер «Национального объединения» вновь уступит президентское кресло сопернику, но разрыв в результатах будет гораздо меньше, чем пять лет назад, резюмировал эксперт.