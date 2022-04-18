Второй тур де Франс: кто лидирует в президентской гонке в Пятой республике

За неделю до итогового голосования разрыв между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен, кандидатами на пост президента Франции, составляет менее 10%. Сейчас им надо привлечь сторонников тех, кто во второй тур не прошел, — в частности, крайне левый электорат Жан-Люка Меланшона. Он и большинство других экс-претендентов призывают голосовать за действующего президента. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, Эммануэль Макрон, скорее всего, пойдет на второй срок, но пока однозначно об этом сказать нельзя — всё зависит от дебатов между финалистами, которые состоятся 20 апреля.

Перетягивание избирателей

До второго тура президентских выборов во Франции остается шесть дней, и два пробившихся сквозь сито первого раунда кандидата — действующий президент Эммануэль Макрон и глава ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен выходят на финишную прямую. «Покупательская способность, зарплаты, пенсии… Кандидаты берутся за социальную сферу и пытаются привлечь на свою сторону левых и воздержавшихся» — так 14 апреля их предвыборные кампании описала газета Le Monde.

По итогам первого тура, который прошел 10 апреля, Эммануэль Макрон получил 27,84%, Марин Ле Пен — 23,15%; следом за ними идет лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (у него 21,95%) — именно за его сторонников финалисты борются сейчас.

У каждого кандидата свой избиратель — уже после первого тура радиосеть France Info объяснила, кто за кого голосует во Франции: так, Эммануэля Макрона поддерживают в основном пожилые и люди с достатком выше среднего; за Марин Ле Пен высказываются менее образованный рабочий класс с низким уровнем доходов; Жан-Люк Меланшон стал кандидатом молодых, а также безработных — как и у Марин Ле Пен, его избирателем стали наименее социально защищенные граждане.

О том, что ни один из финалистов не пользуется поддержкой молодежи, говорят протесты, которые случились после первого тура: так, в Латинском квартале Парижа сотни студентов заняли один из корпусов университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, а также заблокировали учебные здания Высшей нормальной школы и Института политических исследований. По словам молодых людей, им «навязали» ту же дуэль, что была в 2017 году; им не нравится ни один из претендентов.

— Кандидаты заинтересованы в переливе голосов, которые им ближе по политическому духу, — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. — Например, Меланшон, выступая после первого тура, в своей речи несколько раз повторил: «Ни одного голоса Марин Ле Пен, ни одного», — а у него самый крупный резерв голосов для того или другого кандидата. Скорее всего, его избиратели распределятся следующим образом: треть за Макрона, треть за Ле Пен, а еще треть воздержится.

Что касается других кандидатов, то почти все высказались в поддержку действующего президента; за Эммануэля Макрона также выступил предыдущий лидер Франции Франсуа Олланд. Исключение составил лишь Эрик Земмур, журналист и основатель ультраправой партии «Реконкиста», который с 7,07% занял четвертое место, — его движение считается еще более резким и радикальным, чем «Национальное объединение».

Сам Эммануэль Макрон уже говорит о том, кто может войти в его будущее правительство: например, он не исключил того, что поручит создание кабмина представителю левых сил (лагерь Жан-Люка Меланшона); также идут разговоры о том, что в правительство войдут и правые «Республиканцы» — так, основатель этой партии и бывший президент страны Николя Саркози допустил, что его движение вполне может договориться с Эммануэлем Макроном и его центристской «Вперед, Республика!» при формировании кабмина. Ясность по этому вопросу наступит после парламентских выборов, которые пройдут в июне 2022 года.

Опросы показывают, что симпатии населения находятся на стороне действующего президента — правда, перевес этот не столь значителен, чтобы можно было с абсолютной уверенностью говорить о его победе. По данным Французского института общественного мнения IFOP от 15 апреля, разрыв между финалистами составляет чуть меньше 10%: впереди идет Эммануэль Макрон с 53,5%, следом — Марин Ле Пен с 46,5%. Исход грядущего голосования определят дебаты, которые пройдут 20 апреля; в 2017 году именно проигрыш Марин Ле Пен на дебатах сделал невозможным ее президентство.

Чередование повестки

Если до первого тура Эммануэль Макрон львиную долю энергии посвящал внешней политике (в частности, урегулированию на Украине), а Марин Ле Пен концентрировалась на социальных вопросах, то после него их риторики поменялись местами.

Действующему президенту вменяли то, что он слишком много времени и сил уделял конфликту на Украине после 24 февраля и не концентрировался на чаяниях простых французов. Поэтому внешнеполитические вопросы у Эммануэля Макрона несколько отошли на второй план. Он по-прежнему созванивается со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и говорит о планах вновь позвонить президенту РФ Владимиру Путину, однако в отличие от своих коллег из Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии посещать Киев, как за последнюю неделю сделали они, глава Пятой республики пока не собирается. По его словам, такая поездка «имела бы смысл, только если она способна принести реальную пользу украинцам» — посещать Киев, только идя «на поводу у моды», он не будет.

— Эти визиты надо рассматривать как демонстрацию солидарности европейских лидеров с украинским президентом, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Что касается Макрона, то даже при всей важности Украины для французов приоритетом остаются внутренние проблемы. Чрезмерная же фиксация на внешнеполитической повестке может сыграть против Макрона. Такой визит может случиться, если он выиграет выборы — тогда он сможет приехать в Киев и будет в состоянии что-то предложить Зеленскому.

На этом фоне внешнеполитическую повестку перехватила Марин Ле Пен — за последнюю неделю она сделала ряд заявлений, которые прямо противоположны взглядам Эммануэля Макрона и дают ее критикам основания для того, чтобы упрекнуть политика в ее пророссийских взглядах.

Так, в случае победы Марин Ле Пен выведет Францию из объединенного военного командования НАТО (это в 1966 году сделал основатель Пятой республики Шарль де Голль, в 2009-м Николя Саркози ее туда вернул) и предложит альянсу пойти на «стратегическое сближение» с РФ. Ключевыми принципами внешней политики она назвала «независимость, равноудаленность и постоянство». По ее оценке, Еврокомиссия провалилась со своим проектом европейского устройства и Париж должен вести независимую от нее политику — вдвое сократить свои взносы и ввести приоритет национальных норм над европейскими. Политик также не стала отказываться от своей позиции по Крыму. «Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме», — сказала она.

— Марин Ле Пен адресует свои речи к определенному электорату, и она считает, что это ей поможет, — пояснила «Известиям» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. — Своими внешнеполитическими заявлениями Ле Пен стремится привлечь на свою сторону часть консервативных избирателей — суверенистов и ярых антиамериканистов, которые видят в происходящем на Украине титаническое столкновение и хотели бы вернуться во времена, когда Франция сохраняла автономность решений в области безопасности, выйдя из военной организации НАТО.

Французские выборы проходят на фоне председательства страны в Евросоюзе и активного одобрения европейских санкций в отношении РФ. С 23 февраля введено уже пять пакетов, ожидается шестой. В него может войти отказ членов ЕС от российских нефти и газа. По сообщениям СМИ, сроки его одобрения зависят от французских выборов: как написала 14 апреля газета The New York Times, ссылаясь на источники, такой шаг не будет обсуждаться до окончания второго тура — чтобы электорат в ожидании роста цен на энергию не предпочел кандидатуру Марин Ле Пен.