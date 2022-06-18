Антонов назвал вооружение Киева путем к конфронтации между РФ и США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу, 17 июня, в интервью журналу Newsweek заявил, что накачивание Украины вооружениями ведет к прямой военной конфронтации между США и РФ.

«Близорукость американцев проявляется и в текущих обстоятельствах. Обуреваемые желанием нанести России стратегическое поражение здешние элиты повышают ставки в эскалации напряженности, накачивая киевский режим вооружениями. Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, американские планы по «санкционному удушению» Москвы не работают, а введенные ограничительные меры лишь ухудшают положение дел в экономике Соединенных Штатов. Фактически, подчеркнул посол, выходит, что «в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать». Он также добавил, что действия США никак не повлияют на ход выполнения Вооруженными Силами России поставленных в ходе специальной военной операции по защите Донбасса задач.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью «Известиям» заявил, что накачивая Украину любым вооружением, коллективный Запад способствует лишь эскалации ситуации. Как отметил политик, западные страны аргументируют свое решение стремлением избежать военной конфронтации с Россией. Однако это не исключает желания того же Запада как можно сильнее затянуть происходящее на Украине, указал депутат.

16 июня члены комитета сената США по вооруженным силам одобрили выделение дополнительных $45 млрд на оборону на 2023 финансовый год. Как заявил председатель комитета Джек Рид, законопроект должен способствовать устранению последствий инфляции, а также он дает возможность предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере $800 млн.

Накануне американский лидер Джо Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

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