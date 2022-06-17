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В Госдуме заявили о способствовании Запада эскалации ситуации на Украине

Депутат Белик: накачивая Украину любым оружием, не только танками и самолетами, Запад способствует эскалации
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Фото: Global Look Press/Cpl. Austin Fraley
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Накачивая Украину любым вооружением, коллективный Запад способствует лишь эскалации ситуации. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя отказ западных стран поставлять Киеву танки и штурмовые самолеты.

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Как отметил политик, западные страны аргументируют свое решение стремлением избежать военной конфронтации с Россией. Однако это не исключает желание того же Запада как можно сильнее затянуть происходящее на Украине, указал депутат.

«Продолжая накачивать страну вооружением, причем любым, а не только самолетами и танками, коллективный Запад своей «помощью» способствует не урегулированию ситуации, а эскалации происходящего. Киевская власть не принимает решений, решения принимают за нее, официальный же Киев будет поступать так, как прописано в инструкциях, которые ему спускают западные кураторы», — подчеркнул Белик.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о договоренности между представителями стран Запада прекратить поставки Украине штурмовых самолетов и танков.

При этом он добавил, что Франция помогает Украине главным образом боеприпасами и «определенными видами вооружений», бронированной техникой. Он также заявил о планах поставить Киеву еще шесть самоходных 155-мллиметровых гаубиц «Цезарь» в дополнение к 12 самоходным артиллерийским установкам (САУ), которые были поставлены ранее.

9 июня представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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