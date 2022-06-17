Реклама
Прямой эфир
Общество
Россиян предложили защитить от мошенничества при дистанционной торговле
Мир
Президент Молдавии назвала минимальными контакты с Россией
Общество
Зампред Совбеза РФ рассказал о своей первой «Ладе»
Общество
Минпросвещения заявило о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ
Мир
Госдеп назвал стратегию санкционного давления на Россию эффективной
Общество
Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Общество
В Санкт-Петербурге открыли новое здание архива РАН
Экономика
Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

США намерены увеличить военные расходы на $45 млрд в 2023 году

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. 1st Class R.J. Lannom Jr
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены комитета сената США по вооруженным силам в четверг, 16 июня, одобрили выделение дополнительных $45 млрд на оборону на 2023 финансовый год. Об этом сообщает издание Military Times.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

Отмечается, что общий размер оборонных расходов в 2023 году составит $847 млрд, что превышает оборонный бюджет текущего года. Как пишут журналисты издания, бюджет контрастирует с планом конгрессменов-демократов из палаты представителей, обнародованным ранее, который предусматривал меньшую сумму на военные расходы в соответствии с просьбой президента США Джо Байдена.

Законопроект сенатского комитета также включает в себя повышение заработной платы военным и гражданским сотрудникам вооруженных сил на 4,6%, закупку новой авиационной, морской и сухопутной техники.

Как заявил председатель комитета Джек Рид, законопроект должен способствовать устранению последствий инфляции, а также он дает возможность предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере $800 млн, а также $2,7 млрд на будущее производство боеприпасов для Javelin и Stinger.

Также расходы предусматривают продолжение эксплуатации свободнопадающей атомной бомбы B83 мощностью до 1,2 Мт, которую также собирались снять с боевого дежурства по инициативе Байдена.

Ожидается, что комитет Палаты представителей по вооруженным силам завершит работу над законопроектом на следующей неделе, с расчетом на согласование компромиссного варианта между двумя палатами к концу лета.

Ранее, 15 июня, американский лидер Джо Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

В тот же день американский постпред при НАТО Джулианна Смит отметила, что список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022