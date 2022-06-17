США намерены увеличить военные расходы на $45 млрд в 2023 году

Члены комитета сената США по вооруженным силам в четверг, 16 июня, одобрили выделение дополнительных $45 млрд на оборону на 2023 финансовый год. Об этом сообщает издание Military Times.

Отмечается, что общий размер оборонных расходов в 2023 году составит $847 млрд, что превышает оборонный бюджет текущего года. Как пишут журналисты издания, бюджет контрастирует с планом конгрессменов-демократов из палаты представителей, обнародованным ранее, который предусматривал меньшую сумму на военные расходы в соответствии с просьбой президента США Джо Байдена.

Законопроект сенатского комитета также включает в себя повышение заработной платы военным и гражданским сотрудникам вооруженных сил на 4,6%, закупку новой авиационной, морской и сухопутной техники.

Как заявил председатель комитета Джек Рид, законопроект должен способствовать устранению последствий инфляции, а также он дает возможность предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере $800 млн, а также $2,7 млрд на будущее производство боеприпасов для Javelin и Stinger.

Также расходы предусматривают продолжение эксплуатации свободнопадающей атомной бомбы B83 мощностью до 1,2 Мт, которую также собирались снять с боевого дежурства по инициативе Байдена.

Ожидается, что комитет Палаты представителей по вооруженным силам завершит работу над законопроектом на следующей неделе, с расчетом на согласование компромиссного варианта между двумя палатами к концу лета.

Ранее, 15 июня, американский лидер Джо Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

В тот же день американский постпред при НАТО Джулианна Смит отметила, что список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.