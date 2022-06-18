Реклама
Прямой эфир
Спорт
Майк Тайсон раскрыл причину авиадебоша с нападением на пассажира
Мир
Армия Израиля заявила об ударах по целям радикалов в секторе Газа
Общество
На Байкале произошло пятибальное землетрясение
Общество
Россиянам напомнили о выходных в День народного единства 2022 года
Мир
На заводе в Шанхае в результате взрыва возник пожар
Мир
В афганской столице прогремел взрыв в храме
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Экономика
Посол Бахрейна заявил о внедрении системы «Мир» в королевстве
Авто
Мантуров рассказал о планах возродить автобренды «Волга» и «Победа»
Мир
Армения поблагодарила Россию за содействие в урегулировании ситуации в Карабахе

СМИ узнали о подготовке США и союзников к долгому конфликту на Украине

The Washington Post: США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине
0
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон и его союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине, 17 июня сообщила на своем сайте газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.

По их словам, администрация Белого дома намерена лишить Россию преимущества, увеличивая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить разрушающие последствия конфликта для мировой экономики и возможного возникновения голода в ряде стран.

Как отмечается, объявление президента Байдена на этой неделе о дополнительном 1 миллиарде долларов в виде помощи в сфере безопасности для Украины, стало последним доказательством решимости Вашингтона обеспечить выживание Киева в борьбе за Донбасс.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022