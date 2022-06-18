СМИ узнали о подготовке США и союзников к долгому конфликту на Украине
Вашингтон и его союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине, 17 июня сообщила на своем сайте газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.
По их словам, администрация Белого дома намерена лишить Россию преимущества, увеличивая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить разрушающие последствия конфликта для мировой экономики и возможного возникновения голода в ряде стран.
Как отмечается, объявление президента Байдена на этой неделе о дополнительном 1 миллиарде долларов в виде помощи в сфере безопасности для Украины, стало последним доказательством решимости Вашингтона обеспечить выживание Киева в борьбе за Донбасс.
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