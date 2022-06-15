МИД РФ заявил о возможном распространении по Европе поставляемого Киеву оружия

Оружие, которое Запад поставляет Украине, будет расползаться по Европе и другим регионам. Об этом в среду, 15 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня, 15 июня, вопросы поставки очередных партий оружия на Украину, обсуждаются в Брюсселе на третьей встрече контактной группы по оказанию военной поддержки Украине во главе с министром обороны США. <...> Конечно, это оружие будет расползаться по европейскому континенту и не только по нему, но и по другим регионам мира» — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что поставки вооружений Киеву приводят только к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения и способствуют формированию расширения «черного рынка оружия».

Как подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и странах Запада. По его словам, мир в Донбассе и на Украине до сих пор не пришел, потому что с середины апреля украинская делегация под влиянием Запада, вышла из переговорного процесса и он был поставлен на паузу.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда не готовы к переговорам, и все те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать, безумную, накачку Украину вооружениями, — это их выбор. Это печально, трагично, но мы не можем отступить», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, замглавы МИД РФ заявил, что Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, а обвинения Запада в обратном беспочвенны.

«Они пытаются нас обвинить в том, что мы якобы ведем некую риторическую «игру» по тематике гипотетического применения ядерного оружия. Это совершенно не соответствует действительности. Это негодные аргументы, но мы привыкли к тому, что Западу ничего уже не осталось, кроме передергивания и фейков», — подчеркнул он.

Днем ранее в Пентагоне сообщили, что власти США передали Украине 108 гаубиц M777 вместе с боеприпасами к ним. 6 июня британский министр обороны Бен Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине реактивные системы залпового огня M270. Кроме того, страна планирует поставить украинской стороне управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих систем.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

Минобороны РФ также неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она указала, что такие действия приводят к гибели людей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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