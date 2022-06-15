Столтенберг пообещал Киеву поставки тяжелых вооружений

В скором времени министры обороны НАТО объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдет тяжелое вооружение и дальнобойная артиллерия. Об этом в среду, 15 июня, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы встретимся (на заседании министров обороны стран НАТО. — Ред.) с коллегами из Украины, Грузии, Швеции, Финляндии и ЕС. Это будет возможность для министра обороны Украины [Алексея Резникова] рассказать о том, что Украине нужно в срочном порядке, чтобы союзники по НАТО сделали новые объявления о новой помощи. Союзники привержены оказанию военной помощи Украине, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию», — сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг также отметил, что НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.

«Нам надо помочь Украине модернизировать Вооруженные силы, включая перевод с постсоветского оборудования на современное оборудование альянса», — добавил он.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на запланированный на июнь саммит НАТО в Мадриде.

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что украинские войска не используют незнакомые западные системы, а вместо них предпочитают коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой.

По информации телеканала, проблема заключается в том, что перевод украинских военных на западные системы, которые соответствуют стандартам НАТО, проходит тяжело, так как для этого необходимо обучить солдат этим системам, что требует времени и уводит бойцов с поля боя.

13 июня сообщалось, что Вооруженные силы России всё чаще стали замечать, что украинские боевики оставляют оружие, завезенное западными странами.

7 июня редактор британского журнала The Economist Шашанк Джоши рассказал, что вся артиллерия, которую Запад поставляет Украине, быстро выходит из строя на поле боя.

1 июня Вашингтон одобрил новый пакет военной помощи Украине. В него вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км — с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Американский лидер Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

До этого, 21 мая, глава Белого дома подписал законопроект о выделении дополнительной помощи стране на сумму около $40 млрд.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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