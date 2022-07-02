Кадыров сообщил о нахождении подразделений союзных войск в центре Лисичанска

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 2 июля сообщил, что подразделения союзных войск находятся в центре Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!» — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР зачищают город от «возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

Ранее в этот день глава Чечни сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Он отметил, что «противнику деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты».

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что территория Луганской Народной Республики в ближайшее время будет освобождена на 100%, учитывая активные наступательные действия союзных сил на харьковском и донецком направлениях.

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