Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) в ближайшее время будет освобождена на 100%, учитывая активные наступательные действия союзных сил на харьковском и донецком направлениях. Об этом 2 июля заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«С учетом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и Донецкая Народная Республика, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория Луганской Народной Республики будет освобождена на все 100%», — сказал Марочко журналистам.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Лисичанск в ЛНР полностью окружен. В ближайшее время российские войска начнут полномасштабное наступление на населенный пункт.

Также в субботу стало известно, что группировка российских войск «О» («Отважные») заняла населенный пункт Золотаревка и теперь готовится взять под контроль Белогоровку, что необходимо для полного окружения Лисичанска. На данный момент в Луганской Народной Республике освобождена почти вся территория, за исключением только Лисичанска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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