Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Курске ПВО сбила два украинских беспилотника «Стриж»
Общество
После серии хлопков в Белгороде пять частных домов были полностью разрушены
Мир
В ЛНР заявили о критических потерях украинской армии
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 120 наемников в Николаеве
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Теткино
Армия
Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
Мир
В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск
Общество
Эксперты спрогнозировали падение цен на жилье на 20-25% к ноябрю
Экономика
В Японии заявили о механизме снижения стоимости российской нефти вдвое
Армия
ПВО РФ уничтожила выпущенные Украиной в сторону Белгорода ракеты «Точка-У»
Мир
Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении режима ЧП в Каракалпакии
Сюжет:

В «лисичанском котле» полностью заблокирована украинская группировка войск

0
Фото: Global Look Press/Rick Mave
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в «лисичанском котле». Как сообщает 3 июля Министерство обороны, сейчас военные ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника.

«В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора», — указал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Лисичанск перешел под контроль союзных сил. Спецоперация 2 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

Также представитель Минобороны РФ отметил, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Накануне внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Лисичанск в Луганской Народной Республике якобы не находится под контролем союзных сил РФ и ЛНР. Однако, как выяснилось, соответствующее утверждение не соответствует действительности.

Ранее этим же днем корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал о водружении красного знамени местными жителями в центре Лисичанска. Его привезли бойцы 2-го армейского корпуса, которые освободили город от украинских националистов.

Тогда же помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил «Известиям», что союзные силы приступили к освобождению Лисичанска и работают по пяти направлениям — со стороны Приволья, Новодружевска, Северодонецка, Малорязанцева и Белой Горы. По его словам, гарнизон националистов Украины в Лисичанске полностью взят в окружение и у него нет шансов сбежать из города.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские националисты. 2 июля жители города вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022