Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в «лисичанском котле». Как сообщает 3 июля Министерство обороны, сейчас военные ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника.

«В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора», — указал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также представитель Минобороны РФ отметил, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Накануне внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Лисичанск в Луганской Народной Республике якобы не находится под контролем союзных сил РФ и ЛНР. Однако, как выяснилось, соответствующее утверждение не соответствует действительности.

Ранее этим же днем корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал о водружении красного знамени местными жителями в центре Лисичанска. Его привезли бойцы 2-го армейского корпуса, которые освободили город от украинских националистов.

Тогда же помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил «Известиям», что союзные силы приступили к освобождению Лисичанска и работают по пяти направлениям — со стороны Приволья, Новодружевска, Северодонецка, Малорязанцева и Белой Горы. По его словам, гарнизон националистов Украины в Лисичанске полностью взят в окружение и у него нет шансов сбежать из города.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские националисты. 2 июля жители города вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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