Арестович сообщил, что Лисичанск не находится под контролем союзных сил
Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) не находится под контролем союзных сил РФ и ЛНР.
«Они на южных окраинах Лисичанска», — сообщил украинский политик. Соответствующее утверждение, как выяснилось, не соответствует действительности.
Однако ранее этим же днем корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал о водружении Красного знамени местными жителями в центре Лисичанска. Его привези бойцы 2-го армейского корпуса, которые освободили город от украинских националистов.
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