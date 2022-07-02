В ЛНР сообщили о взятии под контроль здания администрации Лисичанска

Здание городской администрации Лисичанска находится под контролем союзных войск России и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 2 июля заявил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«Администрация города Лисичанск перешла под полный контроль 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова и союзных сил ВС РФ», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в этот день помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал «Известиям», что союзные силы приступили к освобождению Лисичанска и работают по пяти направлениям — со стороны Приволья, Новодружевска, Северодонецка, Малорязанцева и Белой Горы. По его словам, гарнизон вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске полностью взят в окружение, и у него нет шансов сбежать из города.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска находятся в центре Лисичанска. Он уточнил, что подразделение «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от «возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

Подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центре, отметил Кадыров. Другие подразделения союзных войск, по его словам, также успешно вошли в Лисичанск с флангов, «освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов».

Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в свою очередь, заявил, что докладов всех участвующих в операции командиров пока нет, поэтому говорить о полном освобождении города преждевременно.

На данный момент от ВСУ освобождена вся территория ЛНР, за исключением Лисичанска.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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