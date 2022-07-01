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США объявили о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн

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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Shawn White
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США объявили о выделении очередного пакета военной помощи для Украины на $820 млн. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила пресс-служба Пентагона.

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Как уточняется в сообщении оборонного ведомства, военная помощь будет представлена новыми зенитно-ракетными комплексами NASAMS и противоартиллерийскими радарами. Пентагон также предоставит дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности HIMARS и 150 тыс. снарядов для артиллерии.

Это 14-й пакет военного вооружения и техники, переданный Украине США с августа 2021 года. В общей сложности США предоставили Украине оружие и другую военную помощь на сумму более $8,8 млрд.

27 июня стало известно, что США поставят Украине современные средства противовоздушной обороны средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

До этого, 23 июня, Пентагон рассказал, что отправит на Украину четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов. Кроме того, США передали Киеву гаубицы M777 без систем GPS во избежание попадания технологий к России.

Как сообщал 14 апреля Bloomberg, западным странам придется выбирать между поставками оружия на Украину и сохранением собственного оборонного потенциала.

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил 9 июня, что снабжение националистов тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его мнению, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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