США передали Украине гаубицы M777 без системы GPS

США передали Киеву гаубицы M777 без систем GPS во избежание попадания технологий к России. Об этом 23 июня сообщило издание LIGA.net со ссылкой на источник в минобороны Украины.

«С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время боевых действий определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией», — объяснило издание.

Ранее, 14 июня, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что власти США передали Украине гаубицы M777 вместе с боеприпасами к ним. При этом он отметил, что украинские боевики испытывают проблемы из-за дефицита боеприпасов для артиллерии, особенно калибра 152 мм. Также он признал превосходство российской артиллерии над украинской и выразил «чувство беспокойства за украинскую сторону» от Вашингтона.

О поставке на Украину гаубиц M777 американского производства и боекомплектов к ним стало известно 15 мая от посольства США в стране. Сообщалось, что Америка направила Киеву 90 гаубиц, еще 10 штук поступили из Австралии и Канады. Кроме того, 24 мая министр обороны Канады Анита Ананд рассказала о том, что Оттава предоставит Киеву 20 тыс. боеприпасов к гаубицам М777.

21 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили 15 гаубиц М777, которые передали Украине США и страны Европы. Западные вооружения уничтожены в районе железнодорожной станции Дружковка. По словам Конашенкова, гаубицы не успели сделать ни одного выстрела.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня прокомментировал западные поставки вооружений Украине, заявив, что они имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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