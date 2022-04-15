Прямой эфир
Мир
Bloomberg указал на угрозу обороноспособности Запада из-за поставок Киеву
Общество
Самолет с 10 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье
Мир
В США одобрили тест на COVID-19 с использованием образцов дыхания
Мир
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
Общество
Вакцину от COVID-19 «Конвасэл» могут разрешить для пожилых
Мир
МИД Латвии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию
Мир
Вице-канцлер ФРГ выступил за повышение качества поставок оружия Киеву
Мир
США ввели санкции против хакерской группы из-за связей с КНДР
Экономика
Российские авиакомпании смогут выкупить европейские самолеты
Экономика
Армения начала платить за российский газ в рублях
Мир
Патриарх Иерусалимский поддержал принесение Благодатного огня в Россию
Сюжет:

Bloomberg указал на угрозу обороноспособности Запада из-за поставок Киеву

Bloomberg: Запад вынужден выбирать между обороноспособностью и поставками оружия Киеву
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западным странам придется выбирать между поставками оружия на Украину и сохранением собственного оборонного потенциала. Об этом в четверг, 14 апреля, пишет Bloomberg.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

Отмечается, что США следуют стратегии «арсенала демократии»: они избегает прямого вмешательства, работая с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить киевское правительство деньгами и оружием.

По словам автора, данная стратегия напоминает поддержку США Великобритании в 1940–1941 годах.

На сегодняшний день Вашингтон избегает прямой конфронтации с Россией, однако регулярно обеспечивает украинскую сторону оружием и боеприпасами.

«По мере того, как напряжение достигает критической стадии, <...> арсенал демократии истощается. Это может привести к фатальной нехватке украинских сил в этом конфликте и обнажить слабость Америки, которая может проявиться в будущем», — говорится в публикации.

Также,

В статье отмечается, что, вероятно, президент Джо Байден рассчитывал оказать помощь «вялотекущему сопротивлению», а вместо этого втянул свою страну в масштабное и ресурсозатратное противостояние.

«Представители Пентагона заявляют, что Киев каждый день растрачивает недельный запас противотанковых боеприпасов. У него также не хватает пригодных для использования самолетов, поскольку российские авиаудары и боевые потери берут свое», — сообщили в Bloomberg.

Как добавляет издание, Германия отказалась передать танки Украине на том основании, что просто не имеет запасных. Канаде быстро не хватило ракетных установок и другого оборудования, в котором отчаянно нуждаются украинцы. США предоставили треть своего общего запаса противотанковых ракет Javelin. Могут потребоваться месяцы или годы, чтобы значительно увеличить производство, пишет агентство.

Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения украинских военных американскими специалистами. При этом он отметил, что американское правительство старается сделать всё возможное для скорейшего разрешения ситуации вокруг Украины, однако готово к тому, что это будет продолжаться «какое-то время».

18 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты Америки поставляют оружие украинской стороне практически каждый день, при этом Америка намерена продолжать поставлять Украине вооружения и дальше. За период с 4 по 18 марта США поставили Украине вооружения на общую сумму в $300 млн, заключила Псаки.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022