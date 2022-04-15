Bloomberg указал на угрозу обороноспособности Запада из-за поставок Киеву

Западным странам придется выбирать между поставками оружия на Украину и сохранением собственного оборонного потенциала. Об этом в четверг, 14 апреля, пишет Bloomberg.

Отмечается, что США следуют стратегии «арсенала демократии»: они избегает прямого вмешательства, работая с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить киевское правительство деньгами и оружием.

По словам автора, данная стратегия напоминает поддержку США Великобритании в 1940–1941 годах.

На сегодняшний день Вашингтон избегает прямой конфронтации с Россией, однако регулярно обеспечивает украинскую сторону оружием и боеприпасами.

«По мере того, как напряжение достигает критической стадии, <...> арсенал демократии истощается. Это может привести к фатальной нехватке украинских сил в этом конфликте и обнажить слабость Америки, которая может проявиться в будущем», — говорится в публикации.

Также,

В статье отмечается, что, вероятно, президент Джо Байден рассчитывал оказать помощь «вялотекущему сопротивлению», а вместо этого втянул свою страну в масштабное и ресурсозатратное противостояние.

«Представители Пентагона заявляют, что Киев каждый день растрачивает недельный запас противотанковых боеприпасов. У него также не хватает пригодных для использования самолетов, поскольку российские авиаудары и боевые потери берут свое», — сообщили в Bloomberg.

Как добавляет издание, Германия отказалась передать танки Украине на том основании, что просто не имеет запасных. Канаде быстро не хватило ракетных установок и другого оборудования, в котором отчаянно нуждаются украинцы. США предоставили треть своего общего запаса противотанковых ракет Javelin. Могут потребоваться месяцы или годы, чтобы значительно увеличить производство, пишет агентство.

Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения украинских военных американскими специалистами. При этом он отметил, что американское правительство старается сделать всё возможное для скорейшего разрешения ситуации вокруг Украины, однако готово к тому, что это будет продолжаться «какое-то время».

18 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты Америки поставляют оружие украинской стороне практически каждый день, при этом Америка намерена продолжать поставлять Украине вооружения и дальше. За период с 4 по 18 марта США поставили Украине вооружения на общую сумму в $300 млн, заключила Псаки.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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