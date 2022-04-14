В США заявили о планах поставить Киеву требующее присутствия американцев вооружение

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения украинских военных американскими специалистами. Об этом 14 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассматриваем некоторые вещи, которые требуют обучения. Некоторыми вещами, которые запросили украинцы, они еще не обучены пользоваться», — сказал он на виртуальном мероприятии университета Мичигана.

Блинкен добавил, что америкпанское правительство старается сделать всё возможное для скорейшего разрешения ситуации вокруг Украины, но готово к тому, что это будет продолжаться «какое-то время».

При этом ранее в Вашингтоне неоднократно указывали, что не намерены отправлять своих военных на Украину.

5 апреля CNN со ссылкой на письмо, направленное американскому главе государства, завил, что американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличить размеры военной помощи Украине.

17 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты поставляют оружие украинской стороне практически каждый день, при этом Америка намерена продолжать поставлять Украине вооружения и дальше.

5 марта в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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