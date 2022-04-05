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Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине

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Американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличить размеры военной помощи Украине. Об этом сообщил 5 апреля канал CNN со ссылкой на письмо, направленное американскому главе государства.

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Двухпартийная группа конгрессменов, состоящая более чем из трех десятков депутатов, побуждает администрацию Байдена увеличить количество оружия, поставляемого украинским военным.

Конгрессмены Энди Ким, Джейсон Кроу и Питер Мейер, возглавляющие группу, требуют от президента США предоставить украинской стороне, в частности, ракеты «земля-воздух», истребители и противокорабельные ракеты. Свои требования они мотивируют списком пожеланий, предоставленным украинскими официальными лицами Капитолию на прошлой неделе. Помимо этого, запрос законодателей включает в себя увеличение количества поставляемых ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin и беспилотников с большой дальностью действия.

18 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты Америки поставляют оружие украинской стороне практически каждый день, при этом Америка намерена продолжать поставлять Украине вооружения и дальше. За период с 4 по 18 марта США поставили Украине вооружения на общую сумму в $300 млн, заключила Псаки.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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