Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине

Американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличить размеры военной помощи Украине. Об этом сообщил 5 апреля канал CNN со ссылкой на письмо, направленное американскому главе государства.

Двухпартийная группа конгрессменов, состоящая более чем из трех десятков депутатов, побуждает администрацию Байдена увеличить количество оружия, поставляемого украинским военным.

Конгрессмены Энди Ким, Джейсон Кроу и Питер Мейер, возглавляющие группу, требуют от президента США предоставить украинской стороне, в частности, ракеты «земля-воздух», истребители и противокорабельные ракеты. Свои требования они мотивируют списком пожеланий, предоставленным украинскими официальными лицами Капитолию на прошлой неделе. Помимо этого, запрос законодателей включает в себя увеличение количества поставляемых ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin и беспилотников с большой дальностью действия.

18 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты Америки поставляют оружие украинской стороне практически каждый день, при этом Америка намерена продолжать поставлять Украине вооружения и дальше. За период с 4 по 18 марта США поставили Украине вооружения на общую сумму в $300 млн, заключила Псаки.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.