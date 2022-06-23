Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине

В рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатомета и 2 тыс. пулеметов. Об этом рассказал в четверг, 23 июня, Пентагон.

Уточняется, что патрули, которые прибудут на Украину, предназначены для буксировки артиллерийских орудий западного образца. Также в помощь Киеву отправят «запчасти и иное оборудование».

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн. Всего, по его данным, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

Также Кирби заявил, что изменениях характера боевых действий побудили США отправлять украинской стороне более мощное оружие. По его словам, Вашингтон не желает эскалации ситуации.

Первые (РСЗО) HIMARS уже прибыли на Украину. Об этом в четверг объявил украинский министр обороны Алексей Резников на своих страницах в социальных сетях.

Ранее, 15 июня, глава комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что отправка на Украину систем HIMARS, боеприпасов и расчетов для оперативного задействования в обороне страны необходима, чтобы через несколько недель у ВСУ была подготовленная дальнобойная ракетная артиллерия.

Накануне стало известно, что США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет Киеву.

О предыдущем пакете военной помощи Украине было объявлено 1 июня. Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Ранее в этот день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО HIMARS против целей, находящихся на территории России.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что возможные поставки Украине западных реактивных систем залпового огня создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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