Вашингтон отправит Киеву очередную военную помощь на $450 млн. Об этом сообщил в четверг, 23 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в области безопасности на сумму в $450 млн в рамках нашего обязательства по поддержке Украины в деле защиты своей демократии перед лицом неспровоцированной российской агрессии», — заявил он.

Отмечается, что Украина получит от американской стороны реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем и патрульные катера.

По данным Кирби, с начала военной специальной операции Украине поставлена помощь, общая сумма которой на данный момент составляет около $6,1 млрд. Между тем с начала президентства Джо Байдена сумма военной помощи с американской стороны Киеву составила $6,8 млрд.

Кроме того, Джон Кирби заявил, что Вашингтон отправляет украинской стороне более мощное оружие, основываясь на изменениях характера боевых действий там. США не хотят эскалации ситуации, заявил он, добавив, что американская администрация по-прежнему не намерена направлять войска на Украину.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии в страну первой партии HIMARS. Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за поставку «мощных инструментов».

Между тем 21 июня экс-заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин в эфире телеканала Fox News заявил, что несмотря на то, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине, до линии фронта оружие не доходит вовремя. По его словам, это дает существенное преимущество России в ведении боевых действий.

Накануне газета The New York Times в своем материале высказала предположение, что масштабная военная поддержка со стороны администрации Байдена идет вразрез со словами американского лидера о недопустимости прямого столкновения НАТО с Россией.

14 июня Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777 на Украину. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

В то же время российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем. Он призвал власти США прекратить предоставление украинским националистам оружия.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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