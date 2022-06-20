NYT указала на противостояние США России под предлогом поддержки Киева

Вмешательство США в российско-украинский конфликт выходит за рамки помощи и все больше напоминает сценарий боевых действий в Йемене. Об этом в понедельник, 20 июня, пишет газета The New York Times (NYT).

«Мы пересекли черту в Йемене <…> А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что в последние годы разница между невмешательством и противостоянием становится все более размытой. Отчасти это обусловлено техническим прогрессом, благодаря которому правительство может участвовать в конфликтах, тогда как армия не покидает территорию страны.

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