Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине, однако до линии фронта оружие не доходит вовремя. Задержки в поставках способствуют тому, что Россия обладает существенным преимуществом в ведении боевых действий. Об этом заявил экс-заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин в эфире телеканала Fox News.

По его словам, украинская сторона находится в «переломном моменте» и ей требуется больше оружия, чтобы дать отпор российскому преимуществу.

«Похоже, правильное оружие просто не доставляется вовремя и превращает то, что могло бы стать чистой победой Украины, в преимущество России», — сказал Кин.

Уточняется, что представители минобороны США отводят несколько недель или месяцев на то, чтобы до украинских вооруженных сил дошло оружие. Например ракетный комплекс «Гарпун», для использования его ВСУ потребуется время, поскольку нужно не только доставить вооружение, но обучить военных применению.

В понедельник, 20 июня, обозреватель Los Angeles Times сообщил, что во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги не согласились на оперативную передачу вооружения Украине. Уточнялось, что соответствующий запрос поступал со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

В частности, Эммануэль Макрон сообщил о договоренности между представителями стран Запада прекратить поставки Украине штурмовых самолетов и танков. Он сообщил, что французская сторона помогает украинской в основном боеприпасами и «определенными видами вооружений», бронированной техникой.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что при отсутствии военной помощи от стран Запада Украина вынуждена будет воевать лопатами. Он подчеркнул, что будет благодарен даже за запоздалые поставки оружия.

Полковник в отставке американской армии, бывший советник министра обороны США при 45-м американском президенте Трампе Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative высказал мнение, что западные СМИ готовят страны к военному краху Киева. Он уточнил, что только эпизодическое вливание оружия США и союзников удерживало «потрепанные легионы Киева на поле боя», которые сейчас гибнут в больших количествах из-за политики Вашингтона.

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. При этом Москва отмечала, что на ход спецоперации западные поставки не влияют и все цели будут достигнуты.

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