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Экс-советник главы Пентагона заявил о подготовке общественности к краху Киева

American conservative: после нескольких месяцев лжи СМИ готовят общественность к военному краху Украины
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Zelensky
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После нескольких месяцев лжи о событиях вокруг Украины и российской спецоперации по защите Донбасса западные СМИ готовят страны к военному краху Киева. Такое мнение высказал в статье для The American Conservative полковник в отставке американской армии, бывший советник министра обороны США при 45-м американском президенте Трампе Дуглас Макгрегор.

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Как отмечает обозреватель, внимательные наблюдатели отмечали, что одни и те же видео с обстрелом российских танков показывались неоднократно, а потери России и истинный размер собственных потерь Украины были искажены, сфабрикованы или просто замалчивались.

Со временем стало понятно, что киевский режим терпит поражение. Автор статьи отмечает, что только эпизодическое вливание оружия США и союзников удерживало «потрепанные легионы Киева на поле боя», которые сейчас гибнут в больших количествах из-за политики Вашингтона.

По словам Макгрегора, ситуация с каждым часом становится всё более отчаянной. Никакое количество военной помощи, кроме прямого военного вмешательства сухопутных войск США и НАТО, не может изменить эту суровую реальность.

«Если администрация [президента США Джо] Байдена добьется своего и Киев продолжит действовать как база для наращивания новых сил, готовых угрожать Москве, то на практике это будет означать, что Киев должен совершить национальное самоубийство», — заявил бывший советник главы Пентагона.

Колумнист задается вопросом, откуда возьмутся средства для восстановления разрушенного общества Украины в условиях развивающейся глобальной экономической чрезвычайной ситуации, когда инфляция обходится среднему американскому домохозяйству в дополнительные $460 в месяц.

«Украина вполне может тихо уйти под воду, словно «Титаник», не вызвав особого беспокойства у американского электората», — уверен он.

Макгрегор, указал, что опытные политики знают, что американское внимание к вопросам за пределами границ Соединенных Штатов настолько короткое, что признание поражения на Украине, вероятно, не будет иметь никаких особых или немедленных последствий.

По мнению журналиста, Байден может войти в историю своим упрямством и косностью — подобно 31-му президенту США Герберту Гуверу, усугубившему Великую депрессию в 1929–1933 годах.

«Демократы помнят, как их предшественники успешно громили Гувера еще полвека. Теперь же настанет черед уже республиканцев громить Байдена — те же полвека», — подытожил обозреватель.

По оценке экспертов, опрошенных газетой The Washington Post 17 июня, несмотря на всплеск внешней военной и экономической помощи, Киев и его сторонники могут надеяться лишь на тупиковую ситуацию с гораздо большей и лучше вооруженной российской армией. По мнению журналистов, российская сторона эффективно использует артиллерию, что позволяет постепенно наступать.

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. При этом Москва отмечала, что на ход спецоперации западные поставки не влияют и все цели будут достигнуты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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