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США поставят Украине средства ПВО средней и большой дальности

Белый дом: США поставят Украине средства ПВО средней и большой дальности
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Вашингтон поставит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Об этом 27 июня на брифинге в Берлине заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Я могу подтвердить, что мы действительно находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО», — сказал он.

По словам Салливана, Белый дом намерен завершить работу над пакетом военной помощи Украине. Среди поставляемых вооружений будут боеприпасы для артиллерии, контрбатарейные радары и другие элементы, в которых есть необходимость.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомляли Кремль о поставках Киеву системы противовоздушной обороны большой дальности.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Вашингтон готовится объявить о закупке зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности, который войдет в следующий пакет военной помощи Киеву. В частности, отмечалось, что Киев запросил систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS. Это оружие может поражать цели на расстоянии более 100 миль (161 км).

Также в воскресенье президент США Джо Байден, выступая на саммите лидеров G7 в Баварии, заявил, что Вашингтон предоставит Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет.

Запад начал активно вооружать Киев на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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