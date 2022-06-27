В Кремле отреагировали на передачу США Киеву ПРО большой и средней дальности

США не уведомляли Кремль о поставках Киеву системы противовоздушной обороны (ПРО) большой дальности. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, уведомлений на этот счет не было. Что касается действий России по защите своих интересов, они принимаются на постоянной основе», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о новых поставках США вооружения на Украину.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации сообщил, что Вашингтон готовится объявить о закупке зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности, который войдет в следующий пакет военной помощи Киеву. В частности, отмечалось, что Киев запросил систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS. Это оружие может поражать цели на расстоянии более 100 миль (161 км).

В тот же день президент США Джо Байден, выступая на саммите лидеров G7 в Баварии, заявил, что Вашингтон предоставит Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

Ранее, 23 июня, Пентагон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов.

При этом, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн, тогда как, по его данным, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

О предыдущем пакете военной помощи Украине было объявлено 1 июня. Президент США Джо Байден отмечал, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет.

Запад начал активно вооружать Киев на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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