CNN узнал о планах США поставить Киеву ПРО средней и большой дальности

Вашингтон планирует объявить о закупке зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности для последующей поставки на Украину в качестве военной помощи. Об этом сообщил 26 июня CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что на саммите лидеров G7 в Баварии президент США Джо Байден заявил, что американская сторона предоставит украинской «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

Уточняется, что украинские официальные лица запросили у США систему противоракетной обороны NASAMS, в то же время есть сомнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) умеют использовать такое оружие.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уведомил, что прибывшие из США реактивные системы залпового огня HIMARS уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории.

Ранее, 23 июня, Пентагон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов.

При этом, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн. Тогда как, по его данным, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

Кроме того, в этот день издание LIGA.net со ссылкой на источник в минобороны Украины сообщило, что США передали Киеву гаубицы M777 без систем GPS во избежание попадания технологий к России. Гаубицы передали украинской стороне вместе с боеприпасами к ним. Как считает заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, украинские боевики испытывают проблемы из-за дефицита боеприпасов для артиллерии, особенно калибра 152 мм.

О предыдущем пакете военной помощи Украине было объявлено 1 июня. Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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