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Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения Киеву

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Defensie
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили способы ускорить поставку тяжелых вооружений Киеву. Об этом в среду, 6 июля, сообщил глава украинского МИДа в соцсетях.

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По словам Кулебы, разговор состоялся в преддверии саммита G20.

«Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20. Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнеров», — написал он в Twitter.

Ранее, 1 июля, в США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары. Также Пентагон предоставит дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности Himars и 150 тыс. снарядов для артиллерии. Американская сторона выделила на эти цели $820 млн.

До этого, 28 июня, стало известно, что Киев получит шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

Также в ближайшее время передаст Украине самоходные артиллерийские установки Великобритания.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как заявил в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

Кроме того, 5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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