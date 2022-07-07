Реклама
Прямой эфир
Мир
Британские СМИ сообщили о грядущей отставке Джонсона
Мир
Семь человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов украинских военных
Мир
Под Херсоном нашли перевалочный пункт диверсантов ВСУ и схрон с оружием
Мир
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Экономика
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля
Мир
Цена газа в Европе составляет почти $2000 впервые с начала марта
Экономика
Рубль в начале торгов четверга переходит к росту
Мир
Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Мир
Больше 50 британских политиков вышли из состава правительства Джонсона
Мир
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
Мир
Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции

Британские СМИ сообщили о грядущей отставке Джонсона

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уходит в отставку.

Тори и сдвиги: уйдет ли Борис Джонсон в отставку
Очередной скандал вокруг премьера привел к тому, что его кабмин покинули два ключевых министра

«Премьер-министр разговаривал с председателем Комитета 1922 года сэром Грэмом Брэди. Он сказал, что уйдет в отставку, и новый лидер партии должен быть назначен в октябре», — сообщает британский телеканал.

Там также отметили, что Джонсон сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня.

Би-би-си пишет, что Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов 7 июля, однако останется премьер-министром до осени.

«Этим летом состоится консервативная гонка за лидерство, и новый премьер-министр будет назначен на съезд партии тори в октябре», — пишет телеканал.

Информацию подтверждает и британский телеканал ITV.

Ранее в четверг стало известно, что за последние два дня правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуло более 50 политиков

6 июля Джонсон заявил, что правительство не должно уходить в отставку, и призвал членов кабмина продолжить работу на фоне кризиса и непростой ситуации в Великобритании.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148. Джонсон назвал в свою очередь результаты голосования, по итогу которых он сможет сохранить свой пост, «очень хорошими для политики и страны».

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022