Британские СМИ сообщили о грядущей отставке Джонсона

Телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уходит в отставку.

«Премьер-министр разговаривал с председателем Комитета 1922 года сэром Грэмом Брэди. Он сказал, что уйдет в отставку, и новый лидер партии должен быть назначен в октябре», — сообщает британский телеканал.

Там также отметили, что Джонсон сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня.

Би-би-си пишет, что Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов 7 июля, однако останется премьер-министром до осени.

«Этим летом состоится консервативная гонка за лидерство, и новый премьер-министр будет назначен на съезд партии тори в октябре», — пишет телеканал.

Информацию подтверждает и британский телеканал ITV.

Ранее в четверг стало известно, что за последние два дня правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуло более 50 политиков

6 июля Джонсон заявил, что правительство не должно уходить в отставку, и призвал членов кабмина продолжить работу на фоне кризиса и непростой ситуации в Великобритании.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148. Джонсон назвал в свою очередь результаты голосования, по итогу которых он сможет сохранить свой пост, «очень хорошими для политики и страны».

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.