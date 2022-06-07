Джонсон поприветствовал результаты голосования по вотуму доверия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал результаты голосования, по итогу которых он сможет сохранить пост главы правительства Соединенного королевства, «очень хорошими для политики и страны».

Британский премьер также поблагодарил однопартийцев за поддержку, несмотря на большое количество голосов за вынесение вотума недоверия.

«Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны... Эти результаты имеют решающее значение. Что это значит, это значит, что как правительство мы можем продолжать и сосредоточиться на вещах, которые на самом деле важны», — его заявление транслировал телеканал Sky News.

Кроме того, Джонсон заявил, что не собирается проводить в Британии досрочные парламентские выборы после вынесения ему вотума доверия. Отвечая на вопрос журналистов о возможности внеочередных выборов в Палату общин, глава правительства исключил подобное развитие событий.

«Я не вижу никакого смысла в том, чтобы фокусировать свое внимание на чем-то другом [, кроме работы в качестве премьер-министра]. Я определенно не заинтересован в досрочных выборах», — сказал он в эфире телеканала, отметив, что заинтересован в реализации программы по улучшению жизни в стране.

Ранее в понедельник представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьеру Великобритании. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

6 июня о возможном запуске процедуры вотума недоверия политику рассказал редактор телеканала ITV Пол Бренд. По его словам, официально об этом должен объявить Грэм Брейди, возглавляющий Комитет 1922 — объединение членов парламента от Консервативной партии.

В тот же день агентство Opinium опубликовало результаты опроса, в котором 59% респондентов высказались за то, чтобы члены парламента от Консервативной партии выразили вотум недоверия действующему главе правительства. 28% опрошенных выступили против отставки Джонсона.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

25 мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.