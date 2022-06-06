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Более половины британцев поддерживают отставку Джонсона

Более половины британцев выступают за отставку Джонсона
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Фото: TASS/EPA/Neil Hall
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Более половины граждан Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен быть отправлен в отставку. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов.

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Агентство Opinium опубликовало результаты опроса, в котором принимало участие 2062 респондента из Великобритании. 59% из них высказались за то, чтобы члены парламента от Консервативной партии выразили вотум недоверия действующему главе правительства. 28% опрошенных выступили против отставки Джонсона.

Почти аналогичные результаты показал опрос, проведенный YouGov. За уход премьера высказались 60% респондентов, против — 27%.

6 июня о возможном запуске процедуры вотума недоверия Джонсону рассказал редактор телеканала ITV Пол Бренд. По его словам, официально об этом должен объявить Грэм Брейди, возглавляющий Комитет 1922 — объединение членов парламента от Консервативной партии.

Чтобы сохранить свой пост, Джонсон должен заручиться поддержкой большинства однопартийцев, заседающих в парламенте. По данным на утро 6 июня, за его отставку высказались 67 депутатов из 180.

Ранее газета The Guardian рассказала о возможных преемниках Джонсона на посту главы правительства. В список входят девять кандидатов. Наибольшие шансы на то, чтобы заменить 57-летнего политика, имеют глава МИД Лиз Трасс и ее предшественник Джереми Хант.

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