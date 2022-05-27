Невинные пятницы: уйдет ли Джонсон в отставку из-за COVID-вечеринок

Британский премьер-министр Борис Джонсон не собирается покидать свой пост из-за скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит в разгар COVID-карантина, одна из которых получила название «винная пятница». Несмотря на призывы оппозиции и критику со стороны некоторых его соратников, в Консервативной партии уверены: отправить политика в отставку не удастся. Вместе с тем, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, скандал всё-таки сильно ударил по личному престижу премьера — сейчас, чтобы укрепить позиции и повести, как он планировал, свою партию на следующие выборы, ему нужны успехи в глазах избирателя.

«В отставку он не уйдет»

«Я хотел бы вновь извиниться перед палатой общин и перед всей страной за то, что принял участие в коротком собрании во время обеда 19 июня 2020 года в зале заседания кабинета министров, за что я получил штраф. И также, господин спикер, хочу сказать, что беру на себя полную ответственность за всё, что произошло при мне», — с таким заявлением премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в нижней палате парламента 25 мая.

Этими извинениями политик отреагировал на результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй, итоги опубликовали в тот день. 60-страничный документ посвящен скандалу вокруг вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьер-министра), в разгар пандемии COVID, в то время как обычные граждане, соблюдая карантинные ограничения, не могли ходить друг к другу в гости и даже присутствовать на похоронах скончавшихся родственников.

Расследование полиции, которое велось параллельно, установило, что таких собраний прошло восемь — шесть в 2020 году и два в 2021-м. Причем последнее состоялось 16 апреля — аккурат перед похоронами принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. В своем докладе Сью Грэй приводит выдержки из электронных писем и сообщения в WhatsApp, которыми обменивались сотрудники, договариваясь о мероприятиях; обозначает хронологию встреч и их подробности, соотнося их с ограничениями, которые действовали в те периоды.

«Были еда и алкоголь, которые приобрели и принесли с собой сотрудники. Некоторые из них пили чрезмерно. Мероприятие было многолюдным и шумным <…>, — так, к примеру, она описывает встречу 18 декабря 2020 года, названную «винной пятницей». — Уборщица, которая пришла в эту комнату на следующее утро, заметила, что на одну стену и несколько коробок с бумагой было разлито красное вино».

В докладе также приводятся фотографии со встреч 19 июня (день рождения Бориса Джонсона) и 13 ноября (прощальная вечеринка для одного из сотрудников) — на кадрах с этих мероприятий запечатлен британский премьер.

Изначально глава правительства отрицал свое присутствие на вечеринках и нарушение COVID-ограничений в целом. Но позднее выступил с публичными извинениями — в том числе и перед королевой Елизаветой II. К началу апреля Скотленд-Ярд выписал участникам мероприятий более 50 штрафов, к середине мая их число достигло 126. Их получили в том числе и Борис Джонсон, его супруга Кэрри, а также министр финансов Риши Сунак. Сумма штрафов не уточняется.

Если раньше уйти в отставку от Бориса Джонсона требовали находящиеся в оппозиции лейбористы, то теперь с публичными призывами выступают и некоторые его соратники по Консервативной партии. Именно тори могут инициировать голосование о доверии лидеру партии — для этого 15% ее членов в парламенте, или 54 человека, должны направить соответствующее требование в комитет 1922 года (парламентскую группу от Консервативной партии в палате общин). Вместе с тем в Консервативной партии уверены: до принудительной отставки дело не дойдет.

— Доклад отражает критическое отношение к премьер-министру и работе его офиса, но он рассказывает мало что нового — многие его части сливались на протяжении предыдущих нескольких недель, — сказал «Известиям» член Консервативной партии в палате лордов (верхняя палата парламента) лорд Ричард Бэлф. — На мой взгляд — и его разделяют многие в палате лордов — в отставку он [Борис Джонсон] не уйдет. Он действительно верит в то, что не сделал ничего плохого, поэтому единственный способ заставить его уйти — инициировать вотум доверия в рядах тори в палате общин. Около 50 человек могут высказаться за отставку, но остается еще более 250 депутатов, кто, скорее всего, так не проголосует, хотя некоторые из них могут и воздержаться.

Уходить в отставку Борис Джонсон действительно не собирается — это он дал понять в том же обращении к палате общин, выразив надежду на то, что «усвоив урок, который ему преподал доклад Сью Грэй», правительство «сможет двигаться дальше, сфокусировавшись на приоритетах британского народа».

Вместе с тем, как напомнила «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, после того как стало известно о вечеринках, собственное расследование о том, вводил ли премьер-министр парламент в заблуждение преднамеренно или нет, начал парламентский межпартийный комитет по привилегиям.

— Обычно, если он устанавливает, что тот или иной депутат сделал это сознательно, предполагается, что виновный должен сложить с себя полномочия; или же его могут лишить мандата, или потребовать устных или письменных извинений — в зависимости от тяжести проступка, — пояснила эксперт.

По оценке собеседника «Известий» в Вестминстере, положению Бориса Джонсона сейчас ничего не угрожает: он взял на себя ответственность за своих сотрудников, принес извинения, и большинство консерваторов в Палате общин его все же поддержало.

— Однако остаётся другой, неразрешённый вопрос. Он заключается в том, специально ли Джонсон ввел парламент в заблуждение, когда речь заходила о вечеринках. Если специальный парламентский комитет установит, что это было намеренно, тогда его положение окажется под угрозой, — отметил источник «Известий».

Удар по престижу

Скандал с вечеринками серьезно сказался на рейтинге британского премьера. В январе 2022 года, когда история получила развитие, по данным POLITICO, с одобрением его работу воспринимали лишь 29% граждан (к маю этот показатель вырос до 35%); падать его рейтинг начал еще в июне 2021 года. Как сообщила 25 мая аналитическая компания YouGov, после публикации доклада Сью Грэй порядка 59% британцев, несмотря на постоянные извинения и объяснения Бориса Джонсона, хотят, чтобы свой пост он всё-таки покинул.

— В британском обществе очень внимательно относятся к поведению и публичной жизни своих высокопоставленных чиновников. И, конечно, нынешний скандал общественность взбудоражил, — сказал «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Расследование началось и в стенах парламента — для оппозиции это оказалось хорошей возможностью нанести правящей партии электоральный ущерб. В итоге всю эту кампанию прилично раздули, хотя, казалось бы, можно было ограничиться порицанием и штрафом. Но освещение в прессе, которая в Британии представляет серьезную силу, пошло по другому пути.

Можно было бы сказать, что скандал отразился и на всей Консервативной партии — по данным того же POLITICO, на выборах за лейбористов проголосовали бы 39% граждан, а за консерваторов — 33%. Но динамика опросов показывает, что рейтинг тори стал снижаться за несколько месяцев до освещения скандала: в начале декабря 2021 года эти две ведущие партии еще пользовались равной поддержкой — по 36%, а уже дальше преимущество перешло к оппозиции.

— Если бы выборы прошли сейчас, то лейбористы, скорее всего, одержали бы победу. Поэтому не в интересах тори, заменяя Бориса Джонсона, этот скандал раздувать и уж тем более проводить досрочное голосование, — отмечает Николай Топорнин. — Им нужно сохранять единство рядов, защищая премьер-министра и укрепляя электоральный рейтинг перед очередными выборами (следующие парламентские выборы пройдут в 2024 году, Борис Джонсон планирует вести на них тори под своим началом. — «Известия»). Это можно сделать за счет успехов в экономике, которых пока нет. Именно поэтому в адрес Джонсона звучат обвинения в том, что он слишком сконцентрирован на внешней политике и очень мало уделяет внимания внутреннему положению страны.

Если речь всё-таки пойдет о том, чтобы сменить лидера правящей партии, то, по словам лорда Ричарда Бэлфа, на эту должность есть множество кандидатов.

— Более-менее открытую кампанию ведет глава МИДа Лиз Трасс. Некоторые тори вроде главы комитета по международным делам Тома Тугендхата говорили, что будут выдвигаться, если за лидерство в партии начнется состязание, но открыто не агитируют, — рассказал парламентарий. — Многие другие, в том числе Риши Сунак и Джереми Хант, который выдвигался в прошлый раз, что называется, маневрируют. Это значит, что они ведут кампанию, но молчат об этом.

В целом, по мнению лорда Бэлфа, скандал с вечеринками изжил себя как история. Борис Джонсон рассчитывал, что, если муссировать ее слишком долго, людям она в конце концов надоест; так оно и произошло, резюмировал политик.