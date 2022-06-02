The Guardian опубликовала список претендентов на место Бориса Джонсона

Будущее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на его посту может быть решено уже на следующей неделе. Депутаты правящей Консервативной партии могут выдвинуть ему вотум недоверия. В связи с этим в среду, 1 июня, британская газета The Guardian опубликовала список возможных преемников главы правительства.

Отмечается, что Джонсон может покинуть кресло премьера в случае, если 54 депутата-тори сделают письменное заявление об утрате доверия главе кабмина, а 180 депутатов-консерваторов в палате общин проголосуют за его смещение тайным голосованием.

При этом, как подчеркивает издание, в настоящее время в рядах Консервативной партии нет единства в вопросе необходимости ухода Джонсона ввиду отсутствия очевидного лидера среди претендентов.

По мнению газеты, у консерваторов существуют девять кандидатов, которые могут сменить главу правительства на его посту, при этом лишь у двоих — нынешнего министра иностранных дел Лиз Трасс и ее предшественника Джереми Ханта есть наибольшие шансы. У обоих рейтинг 5 из 10.

Глава МИД вызывает смешенные чувства у однопартийцев. У одних она вызывает восхищение и напоминает бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, а другие называют ее «помешенной» за продвижение некоторых спорных утверждений и странную манеру публичных выступлений. Ханта поддерживает центристская часть партии, однако он не пользуется особой популярностью среди более правых депутатов-консерваторов.

Помимо Трасс и Ханта, в качестве претендентов на пост премьера называются канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, министр образования страны Надхима Захваи, министр здравоохранения Саджид Джавид, глава спецкомитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, министр обороны Бен Уоллес и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув.

Ранее, 31 мая, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Уильям Хейг заявил, что уже на следующей неделе члены Консервативной партии Великобритании могут запустить процедуру вотума доверия лидеру партии и премьер-министру Борису Джонсону. По его словам, у главы британского правительства «серьезные проблемы».

По данным телеканала Sky News, уже 28 депутатов-консерваторов официально подали заявления, чтобы Борис Джонсон немедленно покинул свой пост. Эти письма подаются главе группы консерваторов в палате общин Грэму Брэйди. И только он обладает полной информацией о том, сколько таких заявлений подано на самом деле.

25 мая были опубликованы результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй. 60-страничный документ посвящен скандалу вокруг вечеринок в разгар пандемии COVID-19, в то время как обычные граждане, соблюдая карантинные ограничения, не могли ходить друг к другу в гости и даже присутствовать на похоронах скончавшихся родственников.

В тот же день Джонсон извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.